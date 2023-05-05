شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مصريين يتأهلون للدور التمهيدى الثانى ببطولة العالم للاسكواش في شيكاغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح 9 لاعبين مصريين، فى حجز مقاعدهم بالدور التمهيدى الثانى ببطولة العالم للاسكواش المقامة حاليا فى شيكاغو حتى 11 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين فى اليوم الثاني من منافسات الدور التمهيدى الأول كالتالى..

نتائج الرجال:

ـ فوز طارق مؤمن على الإنجليزي تشارلي لي بنتيجة 3ـ0 وجاءت نتيجة الأشواط: 15-13, 11-6, 12-10.

ـ فوز محمد أبو الغار على الانجليزي جريجور باركر بنتيجة 3ـ0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 12-10, 11-9.

ـ فوز فارس الدسوقي على الكندي ديفيد بنتيجة 3ـ0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-7, 11-6.

ـ فوز يوسف إبراهيم على الانجليزي سايمون هيربيرت بنتيجة 3ـ0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-4, 11-5.

- فوز مروان الشوربجي على الأمريكي شاه جان خان بنتيحة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 7-11, 11-9, 11-8.

- فوز كريم عبد الجواد هلى مواطنه يوسف سليمان بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-7, 11-7.

- هزيمة يحيى النوساني أمام الهندي سوراف جوزال بنتيحة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط: 5-11, 11-6, 11-13, 11-6, 11-3.

نتائج السيدات:

- فوز روان العربي على الانجليزية جراس جير بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-4, 11-4.

- فوز نور الشربيني على مواطنتها هنا معتز بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-2, 11-6.

ـ فوز يثرب عادل على منافستها لي كاي لاعبة هونج كونج بنتيجة 3ـ1، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 14-12, 11-9, 11-6.

ـ هزيمة نادين شاهين أمام الانجليزية سارة جان بيري بنتيجة 3ـ2 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 10-12, 11-8, 9-11, 11-8.

ـ هزيمة زينة ميكوي أمام الانجليزية لوسي بيكروفت بنتيجة 3ـ0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 12-10, 11-7.

-هزيمة زينة زين أمام البلجيكية نيلي جليس بنتيحة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-4, 11-3.

- هزيمة ندى عباس أمام الأمريكية أوليفيا فيتشر بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-3, 11-4.

- هزيمة مريم متولي أمام الإنجليزية لوسي تورميل بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الاشواط: 11-5، 6-11، 8-11، 6-11.

بذلك تكون مصر قد حجزت 23 مقعداً في الدور التمهيدي الثاني بالبطولة، بعد تأهل 14 لاعباً في منافسات اليوم الأول و9 لاعبين في اليوم الثاني.