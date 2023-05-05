شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة يدرس خوض مباراة ودية قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس رضا شحاته المدير الفني لفريق غزل المحلة ، خوض مباراة ودية خلال الفترة القادمة ، قبل مواجهة سيراميكا يوم الأحد المقبل ، في الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز

ويسعي الجهاز الفني للفريق إلي تصحيح الأخطاء الدفاعية خلال التدريبات الجماعية قبل مواجهة سيراميكا لتحسين نتائج الفريق وضمان البقاء فى بطولة .

وتلقي فريق غزل المحلة ، خسارة من سموحة بثنائية دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء ، الثلاثاء، على استاد الغزل، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز يوم الأحد الموافق 14 من الشهر الجارى، وتقام على استاد القاهرة الدولى الساعة التاسعة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثاني عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 13 مباراة.