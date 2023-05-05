شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواجهات نارية في مجموعة القاهرة بالقسم الثانى.. الاتصالات والقناة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام في الرابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، 8 مواجهات قوية في مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثانى بين كهرباء الإسماعيلية مع الانتاج الحربى، إيسترن كومباني مع بورتو السويس، السكة الحديد مع النصر، المصرية للاتصالات مع القناة، العبور مع زد اف سى، بتروجت مع مستقبل سبورت، وادى دجلة مع الإعلاميين، منتخب السويس مع الترسانة.

يستقبل فريق السكة الحديد صاحب المركز الثانى برصيد 45 نقطة، فريق النصر صاحب المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة، ويسعى أمير عزمى مجاهد مدرب السكة الحديد إلى اقتناص الثلاث نقاط وانتزاع الفوز من أجل مواصلة الضغط على المتصدر زد، في المقابل يأمل النصر في العودة بالثلاث نقاط أو بنتيجة إيجابية لتحسين موقع في الترتيب.

ويحل فريق زد متصدر مجموعة القاهرة برصيد 46 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق العبور صاحب المركز التاسع برصيد 33 نقطة، وطالب مجدى عبد العاطى من اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل العودة بالنقاط الثلاثة لمواصلة صدارة الترتيب وانتظار هدية من الفرق الأخرى في إسقاط السكة ودجلة والقناة، في الوقت الذى يمنى العبور النفس بتحقيق الفوز مستغلا عاملى الأرض والجمهور.

ويستدرج فريق وادى دجلة صاحب المركز الثالث برصيد 44 نقطة، فريق الإعلاميين القابع في المركز الأخير برصيد 9 نقاط، في مباراة سهلة نسبيا لأبناء دجلة، الذى يتمسك بحظوظه في التأهل للدورى الموسم المقبل، فيما يسعى الإعلاميين لتحقيق المفاجأة وانتظاز النقاط الثلاثة.

ويصطدم فريق القناة صاحب المركز الرابع برصيد 43 نقطة، بفريق المصرية للاتصالات صاحب المركز السادس برصيد 33 نقطة، ويأمل محمد حليم مدرب القناة في إعادة التوازن مرة أخرى للفريق والعودة للمنافسة على بطاقة الصعود للدورى الممتاز بعدما تصدر المجموعة لفترات كبيرة طوال الموسم، فيما يسعى جمعة مشهور مدرب الاتصالات في مواصلة الصحوة وتحقيق الفوز وتقليص الفارق بينه وبين أحد فرق المقدمة.

وفى نفس التوقيت يلتقى كل من كهرباء الإسماعيلية مع الانتاج الحربى، إيسترن كومباني مع بورتو السويس، بتروجت مع مستقبل سبورت، منتخب السويس مع الترسانة.