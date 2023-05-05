ركلة جزاء تتسبب في استبعاد نجم الشباب السعودية لنهاية الموسم

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني لفريق نادي الشباب السعودي استبعاد نجم الفريق الأول لكرة القدم وتجميده حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بسبب إهدار ضربة جزاء مهمة للفريق في عمر منافسات دوري روشن بالموسم الحالي 2022-2023.

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القصة كاملة وراء استبعاد بوبندزا لنهاية الموسم

أصدرت إدارة نادي الشباب قرار باستبعاد اللاعب الجابوني آرون سيالم بوبيندزا حتى نهاية الموسم الحالي من دوري روشن، وذلك بسبب إهدار ضربة جزاء في مباراة الاتحاد الأخيرة بمسابقة الدوري.

جاء القرار عن طريق عقوبة داخلية ضد بوبيندزا لاعب شيخ الأندية السعودية، عقب إهداره ضربة جزاء في الدقيقة 89 من عمر اللقاء أمام نادي الاتحاد وحينها كانت نتيجة اللقاء هي التعادل 1-1.

رأى المسئولين في النادي أن ضربة جزاء بوبيندزا كانت "مُستَهترة" منه في ظل ظروف اللقاء، خاصة وأن المباراة انتهت بفوز الاتحاد 2-1، وكانت ضربة الجزاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في

جدة ستغير مجرى اللقاء.

اتفاق بين مورينو والإدارة على استبعاد بوبيندزا

تم الاتفاق بين إدارة نادي الشباب والمدرب الإسباني فيسينتي مورينو المدير الفني لشبخ الاندية السعودية على إبعاد بوبيندزا عن المباريات المتبقية من عمر مسابقة دوري روشن، على أن يتم الاستعانه بخدماته في حال إصابة أحد اللاعبين الأجانب.

انتقل اللاعب الجابوني بوبيندزا للمشاركة مع الفريق الرديف، وكانت البداية في لقاء الفتح الأخير عصر الخميس، والذي انتهى بخسارة الليوث 0ـ4.

يحتل الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة ويبتعد بفارق 6 نقاط عن الاتحاد متصدر الترتيب.

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