"سباليتي" أكبر مدرب يتوج بالدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح لوسيانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي، أكبر مدرب يحصل على لقب الدوري الإيطالي، بعدما حسم "أبناء الجنوب" اللقب في الجولة الثالثة والثلاثين بعد التعادل مع أودينيزي بهدف لمثله.

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وتوج نابولي تحت قيادة سباليتي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخ النادي بعد غياب دام لنحو 33 عاما.

وأشارت شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم أن لوسيانو سباليتي هو أكبر مدرب من حيث العمر يفوز بالسكوديتو في تاريخ الدوري الإيطالي عن عمر 64 عامًا و 58 يومًا.

وحسم نابولي لقب الدوري الإيطالي في الجولة الثالثة والثلاثين من عمر المسابقة بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه لاتسيو صاحب المركز الثاني، وذلك

بعد التعادل مع أودينيزي بهدف لمثله مساء الخميس.

وحصل نابولي على لقب الدوري الإيطالي، ليخرج لأول مرة منذ 22 عاما بعيدا عن الثلاثة الكبار يوفنتوس وإنتر وميلان منذ تتويج نادي رومان باللقب في عام 2001.

وينفرد فيكتور أوسيمين بصدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 22 هدفا ويفصله ثلاثة أهداف عن لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الذي يأتي في وصافة الهدافين، وفي المركز الثالث يأتي بولاي ديا لاعب ساليرنيتانا برصيد 13 هدفا.

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