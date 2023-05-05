خطط طموحة لايمري لتدعيم استون فيلا في الانتقالات الصيفية

ياسر رشاد - القاهرة - قالت صحيفة الديلي تليجراف البريطانية ان اوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا الأنجليزي يسعى جاهدا لتدعيم فريقه بقوة في فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة في ظل طموحات الفيلانز في المنافسة على التأهل للمنافسات الاوربية .

وقالت الصحيفة البريطانية ان إيمري المدير الفني السابق للارسنال و باريس سان جيرمان وضع الاسباني فيران توريس مهاجم برشلونة و البوسني فلاهوفيتش مهاجم اليوفنتوس على رأس قائمة الاعبين الذين يرغب في التعاقد معهما خلال الانتقالات الصيفية .

واضافت الديلي تليجراف ان ضم فلاهوفيتش يبدو اسهل كثيرا من فيران توريس الذي يعيش اوقاتا سعيدة مع البارسا على الرغم من عدم تواجده اساسيا في صفوف الفريق الكاتالوني .

واضافت الصحيفة ان أستون فيلا دخل صراعا مع نيوكاسل يونايتد لضم مدافع الارسنال كيران تيرناي الذي بات على اعتاب مغادرة ملعب الامارات معقل الارسنال .