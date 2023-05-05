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ليفربول يغير خططه في الانتقالات الصيفية

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ياسر رشاد - القاهرة - قالت تقارير صحفية بريطانية ان نادي ومديره الفني الالماني يورجن كلوب غيرا اتجاهاتهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتتحرك بوصلة اختيارات الفريق الاحمر نحو نجم برايتون ونجم منتخب الارجنتين  الكسيس ماكليستر .

وقالت صحيفة ذي ديلي تليجراف البريطانية ان يورجن كلوب عدل عن خططه لضم نجم بروسيا دورتموند ومنتخب انجلترا جودي بيلينجهام وقرر المضي قدما في منافسة مانشيستر يونايتد لضم نجم وسط برايتون الكسيس ماكليستر - 24 عاما - والذي يلعب في صفوف برايتون منذ اربعة مواسم حيث ابدى

الهولندي ايريك تين هاج مدرب مانشيستر يونايتد من قبل اهتمامه بالاعب الذي يحظى ايضا بمتابعة من جانب نادي نيوكاسل يونايتد .

وقالت الصحيفة ان ليفربول قرر التخلي عن التفاوض مع جودي بيلينجهام لمصلحة بعدما كشفت ادارة ليفربول ان التعاقد مع بيلينجهام سيكون مكلفا للغاية ولن يستطيع النادي الانجليزي الوفاء بمتطلباته .

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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