أزمة في النصر بسبب روسي

ياسر رشاد - القاهرة - قرر نادي النصر استبعاد الحارس الأرجنتيني أوجستين روسي عن خوض مباريات العالمي حتى نهاية الموسم بسبب تواضع مستواه الفني، لكن لم يكن أصفر الرياض أنه سيقع في أزمة بسبب حارسة.

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لم يشارك الحارس الأرجنتيني مع النصر في عدد كافي من المباريات، بل انه غاب سريعًا بعدما كان قد انتقل للعالمي لتعويض إصابة ديفيد أوسبينا.

أزمة في النصر بسبب حارس المرمى

انتقل روسي لنادي النصر في يناير الماضي قادمًا من بوكا جونيورز الأرجنتيني لمدة موسم مقابل 15 مليون دولار، ولم يحصل الحارس على رواتبه طوال الـ4 أشهر

الماضية، ليضع الفريق السعودي في أزمة جديدة.

يخطط وكيل أعمال حارس مرمى النصر للتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم للحديث حول ذلك الأمر، في حال لم يسدد النادي السعودي الرواتب المستحقة لروسي.

في حال لجوء وكيل اعمال روسي للاتحاد الدولي سيكون هناك موقف جديد ضد نادي النصر، وإذا تطور سيصل لخصم نقاط بسبب تزايد القضايا مؤخرًا على النادي.

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