حسام البدري يتمنى انضمامه ثنائي الأهلي إلى الصفاقسي التونسي

ياسر رشاد - القاهرة - حدد حسام البدري المدير الفني الحالي لنادي الصفاقسي التونسي، ثنائي من النادي الأهلي يتمنى انضمامهما إلى فريقه الحالي.

حسام البدري: الأهلي سيحسم مباراتي بيراميدز والترجي

وقال البدري في تصريحات تليفزيونية " هناك لاعبين مميزين في الدوري المصري، أتمنى على سبيل المثال ضم أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم الثنائي نجمان أساسيان مع الأهلي ومهمان جدًا ومن أفضل اللاعبين المتواجدين في الأهلي بالتوقيت الحالي".

وبسؤاله عن امكانية ضم محمود كهربا إلى صفوف الصفاقسي " وأكمل حديثه: " صعب جدًا هو مستقر مع الأهلي ولكن أي نادي يتمنى التعاقد مع لاعب مثل كهربا".

وعن عقده التدريبي مع الصفاقسي التونسي قال البدري " مدة تعاقدي مع الصفاقسي موسم ونصف ووقعت على عقد بذلك، ولكن اشترطت التجديد في الموسم المقبل

أن يكون بموافقتي وفي يدي الأمر، لكي أقوم بتقييم فترة عملي في خلال الستة أشهر أو لو هناك عروضًا من مصر".

يحتضن استاد محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإمارتية، مباراة الأهلي وبيراميدز، في كأس السوبر المصري، وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وبيراميدز، مساء اليوم الجمعة ، في تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1 وأبوظي الرياضية الأولى مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري.