نابولي يتوج رسميًا بالدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه.. والجماهير تقتحم الملعب احتفالا باللقب (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - توج فريق نابولي بلقب الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2022-2023 إثر تعادله الإيجابي أمام نظيره أودينيزي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب فريولى ضمن منافسات الجولة 33.

وتقدم ساندي لوفريتش في الدقيقة 13 لصالح أودينيزي، بينما سجل هدف نابولي النجم النيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقة 52.

وتوج نادي نابولي بلقب الدورى الإيطالى، للمرة الأولى بتاريخه فى القرن الحالي، بعدما فاز بلقبيه السابقين فى المسابقة عامي 1987 و1990.

ويتربع نابولى على عرش قمة ترتيب الدورى الإيطالى والمركز الأول برصيد 80 نقطة جمعها من الفوز فى 25 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 3 لقاءات وتسجيل 69 هدفاً وتلقي 23 هدف.

واقتحمت جماهير نادي نابولي ملعب فريولى معقل فريق أودينيزي للاحتفال بتتويج فريقهم، عقب اطلاق حكم اللقاء صافرة النهائية.

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