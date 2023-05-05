شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتعادل 1/1 مع البنك الأهلى فى الدورى الممتاز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق مباراة فريق البنك الاهلى مع نظيره المقاولون العرب في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

تمكن أحمد ياسر صانع العاب فريق البنك الاهلى من أحراز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 14 عقب استغلال كرة عرضية من زميله كريم بامبو لتسديدها في شباك محمود أبو السعود، بينما تمكن جوزيف أوتشايا من إحراز هدف التعادل للمقاولون فى الدقيقة الاخيرة من عمر الشوط الاول.

وشهدت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق البنك الاهلى عن طريق أسامة فيصل و كريم بامبو وأحمد ياسر بينما هجمات المقاولون العرب عن طريق جون أوكلي و أمادو نياص.

وأهدر فريق المقاولون العرب ركلة جزاء فى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء عقب تصدي محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الاهلى لتسديدة أحمد علاء مدافع الذئاب .

وأشهر الحكم محمد العتبانى البطاقة الحمراء لمدافع البنك محمود الجزاز فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء عقب الحصول على البطاقة الصفراء الثانية .

وبهذة النتيجة يحتل فريق المقاولون العرب المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة بينما أحتل فريق البنك الاهلى المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة .

و خاض فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب بتشكيل على النحو التالى..

حراسة المرمى.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ إسحاقو يعقوبو _ محمود قاعود

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ كريم بامبو _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. أسامة فيصل

بينما جاء تشكيل فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب كالتالى ..محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أحمد الشيمي، أحمد علاء، عمر فايد ، فاروقا نور الدين ، جوزيف أوشايا ، أحمد فوزي ، أحمد عاطف " قطة " ، لويس إدوارد ، أمادو نياص ، جون أوكلي.