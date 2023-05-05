شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة حرس الحدود وطلائع الجيش في الدورى (3 - 2).. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
حسن السعدنيالخميس، 04 مايو 2023 10:20 م
جاء الهدف الأول للحرس في الدقيقة السادسة، بعد تسديدة من مصطفى عبد الرؤوف زيكو من داخل يمين منطقة جزاء طلائع الجيش، وجاء الهدف الثاني بالدقيقة 15 بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق مصطفى عبد الرؤوف زيكو، لكن الطلائع انتفض في الشوط بثلاثية وسجل الأول عن طريق كريم طارق في الدقيقة 48، والثاني محمود وادي في الدقيقة 78، قبل أن يسجل زولا هدف الانتصار في الوقت المحتسب بدل من الضائع.
بهذه النتيجة يحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 35، بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، برصيد 16 نقطة من 25 مباراة خاضها، حيث فاز فى ثلاث مواجهات وتعادل 7 مرات، وتلقى الهزيمة فى 15 مباراة، وسجل لاعبوه 14 هدفا فيما استقبلت شباكهم 33 هدفًا.
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