شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 5 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلى يتعاقد مع على زين لتدعيم فريق اليد ببطولتى السوبر الإفريقى وكأس الكؤوس

فيوتشر يتعادل مع فاركو سلبيا فى الجولة 27 بالدورى

تقاسم كل من، فاركو وفيوتشر، نقاط المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الأهلى يتعاقد مع على زين لتدعيم فريق اليد ببطولتى السوبر الإفريقى وكأس الكؤوس

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي،الأهلي عن إتمام التعاقد مع علي زين للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة اليد رجال على سبيل الإعارة، خلال بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.

الأهلى بزيه التقليدى وبيراميدز بالكحلى فى السوبر المصرى بالإمارات

عقد اليوم الأربعاء، بملعب محمد بن زايد بأبوظبى، الاجتماع الفنى الخاص بمباراة بيراميدز والأهلى فى السوبر المصري، والذى يقام بالعاصمة الإماراتية.

اتحاد الكرة يكشف عن طاقم حكام مباراة السوبر كاملا

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن طاقم حكام مباراة بيراميدز ضد الأهلي، المقرر لها مساء غد الحمعة، ضمن منافسات كأس السوبر المصري.

كولر: حضرنا جيدا لمباراة بيراميدز بالسوبر.. وطورنا فلسفة لاعبى الأهلى

علق مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى عن مباراة فريقه ضد بيراميدز، غدا الجمعة، فى مباراة السوبر المصرى على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، قائلا: "لدينا تركيز كبير على مباراة السوبر، وأضعنا وقتا فى التحضير لمنافس مختلف فى مباراة السوبر".

محمود متولى يقترب من المشاركة أساسيا فى السوبر على حساب ياسر إبراهيم

اقترب محمود متولى مدافع الأهلي من المشاركة أساسيا فى مباراة فريقه ضد بيراميدز بمباراة السوبر المصرى التى تجمعهما غدا الجمعة على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية، بدلا من ياسر إبراهيم الذى شارك أساسيا فى آخر مباريات الأهلى ضد الرجاء المغربى بربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

باتشيكو: مواجهة بيراميدز والأهلي متكافئة.. وخسرت نهائيين بأخطاء بسيطة

علق البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على مواجهة النادي الأهلي في كأس السوبر المصري، والتي تُقام الجمعة على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

ناصر منسى يغيب أسبوعين عن الزمالك بعد إصابته بمزق فى العضلة الضامة

كشف مصدر بالزمالك أن ناصر منسى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض تعرض للإصابة بمزق فى العضلة الضامة، لافتاً إلى أنه سيغيب أسبوعين عن صفوف الفريق الأبيض.

الزمالك راحة من التدريبات غدا ويبدأ الاستعدادا لبروكسى السبت

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدا الجمعة ، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية في تمام التاسعة صباحاً يوم السبت المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة بروكسي في بطولة كأس مصر.

مجلس المصري يرفض استقالة كامل أبو علي ويغرم إبراهيم حسن 200 ألف جنيه

عقد مجلس إدارة النادي المصري اجتماعه الدوري عصر اليوم بحضور جميع أعضاء المجلس، وعقب نهاية الاجتماع قرر المجلس ما يلي:

ريمونتادا مُثيرة تقود الطلائع لعبور الحدود وتأمين فرصة البقاء في الدوري

حقق فريق طلائع الجيش فوزا مثيرًا على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى هذا الموسم.

المقاولون يتعادل 1/1 مع البنك الأهلى فى الدورى الممتاز.. فيديو

حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق مباراة فريق البنك الاهلى مع نظيره المقاولون العرب في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

فيوتشر يتعادل مع فاركو سلبيا فى الجولة 27 بالدورى

تقاسم كل من، فاركو وفيوتشر، نقاط المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.