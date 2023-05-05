شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم 4 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 5 / 2023 فى مقدمتها ، مجلس المصري يرفض استقالة كامل أبو علي ويغرم إبراهيم حسن 200 ألف جنيه

فيوتشر يتعادل مع فاركو سلبيا فى الجولة 27 بالدورى

تقاسم كل من، فاركو وفيوتشر، نقاط المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

مجلس المصري يرفض استقالة كامل أبو علي ويغرم إبراهيم حسن 200 ألف جنيه

عقد مجلس إدارة النادي المصري اجتماعه الدوري عصر اليوم بحضور جميع أعضاء المجلس، وعقب نهاية الاجتماع قرر المجلس ما يلي:

المقاولون يتعادل 1/1 مع البنك الأهلى فى الدورى الممتاز.. فيديو

حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق مباراة فريق البنك الاهلى مع نظيره المقاولون العرب في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الأهلى بزيه التقليدى وبيراميدز بالكحلى فى السوبر المصرى بالإمارات

عقد اليوم الأربعاء، بملعب محمد بن زايد بأبوظبى، الاجتماع الفنى الخاص بمباراة بيراميدز والأهلى فى السوبر المصري، والذى يقام بالعاصمة الإماراتية.

اتحاد الكرة يكشف عن طاقم حكام مباراة السوبر كاملا

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن طاقم حكام مباراة بيراميدز ضد الأهلي، المقرر لها مساء غد الحمعة، ضمن منافسات كأس السوبر المصري.

كولر: حضرنا جيدا لمباراة بيراميدز بالسوبر.. وطورنا فلسفة لاعبى الأهلى

علق مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى عن مباراة فريقه ضد بيراميدز، غدا الجمعة، فى مباراة السوبر المصرى على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، قائلا: "لدينا تركيز كبير على مباراة السوبر، وأضعنا وقتا فى التحضير لمنافس مختلف فى مباراة السوبر".

باتشيكو: مواجهة بيراميدز والأهلي متكافئة.. وخسرت نهائيين بأخطاء بسيطة