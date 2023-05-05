شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين الرمادي وحمدى زكي في أسوان للمنافسة على لقب الهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أيمن الرمادى المدير الفني لفريق أسوان جلسة خاصة مع محمد حمدى زكى لاعب الفريق، من أجل تحفيزه للمنافسة على لقب هداف الدوري بعدما وصل لهدفه العاشرة في وصافة الهدافين خلف مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري وبالتساوى مع أحمد الشيخ مهاجم المحلة.

وهنأ الرمادى اللاعبين على الفوز الذى حققوه بالأمس على المصري بملعب برج العرب بالإسكندرية، خاصة أنه أهم انتصار للابتعاد عن صراع الهبوط، وأكبر انتصارات الفريق منذ بداية الموسم، حيث لم يسبق لأسوان أن فاز بثلاثة في أي مباراة منذ انطلاق المسابقة هذا الموسم.

ووعد الرمادى اللاعبين بحل جميع مشاكلهم في الفترة المقبلة، لكنه رهن ذلك بتركيز اللاعبين لانتزاع مزيد من النقاط في الجولات المقبلة لتأمين البقاء بين الكبار.

وحصل حمدى زكى على جائرة رجل مباراة أسوان والمصري حسبما أعلنت رابطة الأندية على صفحتها: "سجل هدفين وقدم أداءً رائعًا، ووصل إلى هدفه رقم 10 في الدوري، ليحتل المركز الثاني في قائمة ترتيب الهدافين بالتساوي مع أحمد الشيخ.. محمد حمدي زكي يفوز بجائزة رجل مباراة أسوان المصري".

وحقق فريق أسوان فوزا مثيرا على نظيره المصري البورسعيدي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، الأربعاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

تقدم المصري بالهدف في الدقيقة الرابعة عشر بعد تسديدة قوية من جريندو من ضربة جزاء، ارتطمت بباطن العارضة وتخطت خط المرمى معلنة عن الهدف الأول، وجاء هدف التعادل لأسوان بالدقيقة 21 عن طريق محمد حمدى زكى من نقطة الجزاء، احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين، ونجح نفس اللاعب في تسجيل الهدف الثانى لتماسيح النيل بعد تبادل للكرة وانفراد تام بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية مرت من بين أقدام عصام ثروت وسكنت المرمى، وفي الأنفاس الأخيرة من هذا الشوط، تمكن بلال السيد من تسجيل الهدف الثالث.

بهذه النتيجة، يحتل فريق أسوان المركز الحادي عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، جمعها من 27 مباراة، حيث فاز في 8 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات، بينما خسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 26 هدفاً، بينما استقبلت شباك الفريق الجنوبى 34 هدفا.