شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
جاء الهدف الأول للحرس في الدقيقة السادسة، بعد تسديدة من مصطفى عبد الرؤوف زيكو من داخل يمين منطقة جزاء طلائع الجيش، وجاء الهدف الثاني بالدقيقة 15 بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق مصطفى عبد الرؤوف زيكو، لكن الطلائع انتفض في الشوط بثلاثية وسجل الأول عن طريق كريم طارق في الدقيقة 48، والثاني محمود وادي في الدقيقة 78، قبل أن يسجل زولا هدف الانتصار في الوقت المحتسب بدل من الضائع.
كما حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق مباراة فريق البنك الاهلى مع نظيره المقاولون العرب في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
تمكن أحمد ياسر صانع العاب فريق البنك الاهلى من أحراز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 14 عقب استغلال كرة عرضية من زميله كريم بامبو لتسديدها في شباك محمود أبو السعود، بينما تمكن جوزيف أوتشايا من إحراز هدف التعادل للمقاولون فى الدقيقة الاخيرة من عمر الشوط الاول.
تقاسم كل من، فاركو وفيوتشر، نقاط المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.
مابولولو الاتحاد السكندري 13
محمد حمدى زكى أسوان 10
أحمد الشيخ غزل المحلة 10
أحمد سيد زيزو الزمالك 9
رزقي حمرون فاركو 8
محمد شريف الأهلي 8
محمد حمدي بيراميدز 8
رفيق كابو إنبي 8
جون أوكولي المقاولون 7
رمضان صبحي بيراميدز 7
حسام حسن سموحة 7
فاجري لاكاي بيراميدز 7
أحمد ياسر ريان سيراميكا 7
بنيامين بواتينج سموحة 7
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