شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبى بين فيوتشر وفاركو فى الجولة 27 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول بين فيوتشر وفاركو، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: محمود حمدي في حراسة المرمى، باسم علي، محمود مرعي، علي الفيل، مروان محسن، جوزيف نجويم، مهند لاشين، كريم نيدفيد، مصطفى البدري، عبد الكبير الوادي وعلي زعزع.

بينما بدأ فاركو اللقاء بالتشكيل التالي: محمد شيكا في حراسة المرمى، عبد الله بكري، أحمد عوض، جيفرسون إنكادا، جابر كامل، محمود حمادة، كينجسلي سوكاري، أحمد صغيري، رزقي حمرون، شكري نجيب، وأحمد شريف.

بدأ فيوتشر المباراة بضغط هجومي قوي عن طريق مروان محسن، وفي الدقيقة الرابعة، اقتحم علي زعزع لاعب فيوتشر منطقة جزاء فاركو خلف المدافعين وسدد الكرة ولكن تألق اللاعب جيفرسون إنكادا لاعب الفريق البرتقالي، ونجح في تشتيت الكرة خارج الملعب.

في الدقيقة 16، كشر فريق فاركو عن أنيابه الهجومية بتسديدة مباغته من أحمد صغيري، ليتألق محمود حمدي حارس مرمى فيوتشر ويتصدى للكرة بنجاح محافظاً على نظافة شباكه.

في الدقيقة 43 تصدى القائم الأيمن لمحمد شيكا حارس فاركو، لتسديدة رأسية مميزة من مصطفى البدري لاعب فيوتشر، الذي استغل كرة عرضية ليوجهها برأسها تجاه المرمى قبل أن تصطدم بالقائم ويشتتها دفاع الفريق البرتقالي ليحرم فيوتشر من الهدف الأول.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 47 بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 25 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

بينما يحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.