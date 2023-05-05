شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: الأهلى قادر على تخطى الترجى وبيراميدز وأتمنى ضم هذا الثلاثى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرى حسام البدري المدير الفني للصفاقسي التونسي، أن النادي الأهلي هو الأقرب للفوز على الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما يرى مدرب الصفاقسي أيضاً أن الفريق الأحمر قادر على الفوز على بيراميدز أيضاً في كأس السوبر المصري.
وقال البدري في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": الأهلي الأقرب ان شاء الله للفوز في مواجهة الترجي، المباريات الصعبة لها حسابات خاصة وأتمنى أن يكون الأهلي في الموعد بلاعيبته وجماهيره ويصل للدور النهائي.
وعن إمكانية ضم لاعب من الأهلي قال البدري: كهربا مستقر مع الأهلي وأموره جيدة مع النادي، وأي نادي يتمنى ضم لاعب مثله، من الصعب أن يتواجد معي في الصفاقسي، وهناك لاعبين مميزين في الدوري المصري، أتمنى مثلاً ضم لاعب مثل أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم، ولكنهم لاعبين أساسيين في الأهلي
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء غد،الجمعة، بتوقيت القاهرة، في بطولة السوبر المصري، والتي تقام على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات.
وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، عن طاقم حكام مباراة بيراميدز ضد الأهلي ، وجاء طاقم حكام مباراة بيراميدز والأهلي في مباراة السوبر المصري ، كما يلي:
- حكم ساحة: محمود البنا.
- مساعد أول: أحمد توفيق طلب.
- مساعد ثان: هاني عبد الفتاح.
- حكم رابع: أحمد عيسى درويش "إماراتي".
- حكم "VAR": عمر محمد آل علي "إماراتي".
- حكم "VAR" مساعد: جاسم عبد الله آل علي "إماراتي".
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