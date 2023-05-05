شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: الأهلى قادر على تخطى الترجى وبيراميدز وأتمنى ضم هذا الثلاثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حسام البدري المدير الفني للصفاقسي التونسي، أن النادي الأهلي هو الأقرب للفوز على الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما يرى مدرب الصفاقسي أيضاً أن الفريق الأحمر قادر على الفوز على بيراميدز أيضاً في كأس السوبر المصري.

وقال البدري في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": الأهلي الأقرب ان شاء الله للفوز في مواجهة الترجي، المباريات الصعبة لها حسابات خاصة وأتمنى أن يكون الأهلي في الموعد بلاعيبته وجماهيره ويصل للدور النهائي.

أضاف:الأهلي وبيراميدز مباراة ليست سهلة، هناك الكثير من الدوافع يسعى كل فريق لاستغلالها، ولكن بقوام الأهلي ونتائجه الأخيرة فهو الأقرب للفوز أيضاً.

وعن إمكانية ضم لاعب من الأهلي قال البدري: كهربا مستقر مع الأهلي وأموره جيدة مع النادي، وأي نادي يتمنى ضم لاعب مثله، من الصعب أن يتواجد معي في الصفاقسي، وهناك لاعبين مميزين في الدوري المصري، أتمنى مثلاً ضم لاعب مثل أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم، ولكنهم لاعبين أساسيين في الأهلي