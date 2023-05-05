ألمانيا تكشف عن تصميم شعلة الأمل للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

القاهرة - سامية سيد - كشفت اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الـ15 التي تستضيفها العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 17 وحتى 25 يونيو القادم بمشاركة مصر، عن تصميم شعلة الأمل الأولمبية الخاصة بالألعاب، وتشارك في الأولمبياد الخاص 170 دولة يمثلها 7000 لاعب ولاعبة، وتم الكشف عن الشعلة بشكل احتفالي أمام براندنبورجر تور في برلين.

تم تقديم تصميم الشعلة الجديد للجمهور لأول مرة أمام براندنبورجر تور من قبل لاعبي الأولمبياد الخاص وممثلي الشرطة وكريستيان كرايفسكي رئيس الأولمبياد الخاص بألمانيا، وذلك قبل 50 يومًا من بدء الألعاب العالمية.

يُعد تقديم الشعلة التي ستجلب شعلة الأمل إلى برلين في 7 يونيو علامة بارزة في الطريق إلى دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في برلين، و الشعلة هي رمز للقوة .



شعلة الاولمبياد الخاص

قال كريستيان كراجوسكي إن رؤية الأولمبياد الخاص أمر هام لجذب المزيد من الاهتمام والمشاركة لذوي الإعاقات، وسيُقام سباق الشعلة عبر براندنبورغ وبرلين في الفترة من 14 إلى 17 يونيو ، وسيتوقف عند المدن المضيفة ، وستُشارك فيها بعثات الدول المشاركة بالألعاب مع لاعبي الأولمبياد الخاص وضباط الشرطة من عدة دول بالعالم .

بالإضافة إلى ذلك ففي 13 يونيو سيقام "يوم الدمج المدعوم من الأولمبياد الخاص" كبرنامج إضافي لمسابقة الجري بالشعلة التقليدية. في ذلك اليوم ، وتتاح للمدن المضيفة في جميع أنحاء ألمانيا الفرصة للفت الانتباه إلى حركة الأولمبياد الخاص من خلال حمل الشعلة الخاص بها إلى أن تصل الشعلة في 17 يونيو في حفل الافتتاح في أولمبيا ستاد برلين ليتم اشعالها حتى نهاية الالعاب يوم 25 يونيو .