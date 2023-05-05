شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فيوتشر وفاركو في الجولة 27 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة فاركو، وذلك ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام في التاسعة والنصف مساءً على ستاد السلام.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: محمود حمدي في حراسة المرمى، باسم علي، محمود مرعي، علي الفيل، مروان محسن، جوزيف نجويم، مهند لاشين، كريم نيدفيد، مصطفى البدري، عبد الكبير الوادي وعلي زعزع.

كما أعلن طارق العشري المدير الفني لفاركو عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي: محمود شيكا في حراسة المرمى، عبد الله بكري، أحمد عوض، جيفرسون إنكادا، جابر كامل، محمود حمادة، كينجسلي سوكاري، أحمد صغيري، رزقي حمرون، شكري نجيب، وأحمد شريف.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 25 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

ويستهدف فريق فيوتشر تحقيق إنجاز جديد في ثاني مواسمه بجدول مسابقة الدوري، وذلك من خلال حصد مركز متقدم والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة، وذلك بعدما ودع كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة القائمة من دور المجموعات.