شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الدورى المصري اليوم الخميس 4-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقيمت ثلاثة مباريات في الدورى المصري اليوم الخميس 4-5-2023، حيث حقق فريق طلائع الجيش فوزا مثيرًا على حرس الحدود بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى هذا الموسم. جاء الهدف الأول للحرس في الدقيقة السادسة، بعد تسديدة من مصطفى عبد الرؤوف زيكو من داخل يمين منطقة جزاء طلائع الجيش، وجاء الهدف الثاني بالدقيقة 15 بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق مصطفى عبد الرؤوف زيكو، لكن الطلائع انتفض في الشوط بثلاثية وسجل الأول عن طريق كريم طارق في الدقيقة 48، والثاني محمود وادي في الدقيقة 78، قبل أن يسجل زولا هدف الانتصار في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وفي مباراة ثانية، حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق مباراة فريق البنك الاهلى مع نظيره المقاولون العرب في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

تمكن أحمد ياسر صانع العاب فريق البنك الاهلى من أحراز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 14 عقب استغلال كرة عرضية من زميله كريم بامبو لتسديدها في شباك محمود أبو السعود، بينما تمكن جوزيف أوتشايا من إحراز هدف التعادل للمقاولون فى الدقيقة الاخيرة من عمر الشوط الاول.

وفي اللقاء الثالث، تقاسم كل من، فاركو وفيوتشر، نقاط المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بهذا التعادل يرتفع رصيد فيوتشر إلى النقطة 50 في المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري، كما يرتفع رصيد فاركو إلى النقطة 36 ليتقدم إلى المركز السابع.