شكرا لقرائتكم خبر عن ريمونتادا مُثيرة تقود الطلائع لعبور الحدود وتأمين فرصة البقاء في الدوري والان مع تفاصيل الخبر
جاء الهدف الأول للحرس في الدقيقة السادسة، بعد تسديدة من مصطفى عبد الرؤوف زيكو من داخل يمين منطقة جزاء طلائع الجيش، وجاء الهدف الثاني بالدقيقة 15 بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق مصطفى عبد الرؤوف زيكو، لكن الطلائع انتفض في الشوط بثلاثية وسجل الأول عن طريق كريم طارق في الدقيقة 48، والثاني محمود وادي في الدقيقة 78، قبل أن يسجل زولا هدف الانتصار في الوقت المحتسب بدل من الضائع.
بهذه النتيجة يحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 35، بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، برصيد 16 نقطة من 25 مباراة خاضها، حيث فاز فى ثلاث مواجهات وتعادل 7 مرات، وتلقى الهزيمة فى 15 مباراة، وسجل لاعبوه 14 هدفا فيما استقبلت شباكهم 33 هدفًا.
وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي: "حراسة المرمى: محمد فوزي، والدفاع: مؤمن عوض – إبراهيم القاضي – محمود بن والي - إسلام جمال، وفي الوسط: حامد الجابري – مصطفى جمال – إيمانويل ديفيد، والهجوم: مصطفى زيكو – أحمد فيلكس – مصطفى صبحي".
فيما ضم تشكيل طلائع الجيش كلا من: "حراسة المرمى: محمد شعبان، والدفاع: أحمد أيمن منصور – محمد سمير – محمد فتح الله، والوسط: أحمد عبد الرحمن – علي حمدي – محمد شحاتة – حسن مجدي، وفي الهجوم: كريم طارق – بول جوليوس - محمد شريف".
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