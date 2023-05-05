شاهد.. جماهير نابولي تقتحم الملعب بعد التتويج بالدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت جماهير نادي نابولي أرضية ملعب مباراة فريقهم امام أودينيزي، بعد حسم لقب الدوري الإيطالي.

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وحقق نابولي لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي للمرة الثالثة في تاريخه، ما دفع جماهير النادي للنزول إلى أرضية الملعب والاحتفال مع اللاعبين والجهاز الفني بعد الإنجاز التاريخي الذي سجله النادي في موسم استثنائي ومثير.

وانتهت مباراة نابولي وأدينيزي بالتعادل مع نظيره أودينيزي بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

تقدم أودينيزي في الدقيقة الثالثة عشرة من عمر المباراة عن

طريق ساندي لوفريتش، ثم أدرك نابولي التعادل في الشوط الثاني في الدقيقة 52 عن طريق فيكتور أوسيمين.

رفع نابولي رصيده إلى النقطة 80 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي ليحسم اللقب لصالحه بعد موسم استثنائي، بينما يحل أودينيزي في المركز الثاني عشر في ترتيب الكالتشيو برصيد 43 نقطة، ويحتل لاتسيو وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة، بفارق 16 نقطة عن نابولي.

يذكر أن نابولي حقق لقب الدوري الإيطالي مرتين في القرن الماضي في عامي 1987، 1990.

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