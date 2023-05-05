رسميا.. نابولي بطلا للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه

ياسر رشاد - القاهرة - حسم نادي نابولي لقب بطولة الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه بعد التعادل مع نظيره أودينيزي بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

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تقدم أودينيزي في الدقيقة الثالثة عشرة من عمر المباراة عن طريق ساندي لوفريتش، ثم أدرك نابولي التعادل في الشوط الثاني في الدقيقة 52 عن طريق فيكتور أوسيمين.

رفع نابولي رصيده إلى النقطة 80 في صدارة جدول ترتيب

الدوري الإيطالي ليحسم اللقب لصالحه بعد موسم استثنائي، بينما يحل أودينيزي في المركز الثاني عشر في ترتيب الكالتشيو برصيد 43 نقطة، ويحتل لاتسيو وصافة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 64 نقطة، بفارق 16 نقطة عن نابولي.

يذكر أن نابولي حقق لقب الدوري الإيطالي مرتين في القرن الماضي في عامي 1987، 1990.

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