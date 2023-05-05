برشلونه يراهن على "ثنائي" لتدعيم الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى نادي برشلونة الإسباني، لتدعيم خط هجوم الفريق والتعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويستهدف البارسا ضم لاعب من بين فيتور روكي مهاجم أتلتيكو بارانينسي ،والجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم تشيلسي الإنجليزي..

وأشار التقرير إلى أن المشكلة في تلك الصفقة تتمثل في التكلفة، حيث يطالب ناديه ما لا يقل عن 40 مليون يورو للموافقة على رحيله، بجانب المنافسة القوية من آرسنال وتشيلسي، لكن اللاعب والمقربين منه يفضلون انضمامه للبارسا.

ويأتي ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها برشلونة، مع سعيه لتقليل حد الرواتب

للتمكن من تسجيل تعاقدات جديدة.

وفي حال فشل حسم صفقة فيتور روكي، سيكون الجابوني أوباميانج هو البديل.

أوباميانج لعب لبرشلونة وغادر الفريق بسبب الاحتياجات المالية للفريق الكتالوني في الصيف الماضي.

وينظر برشلونة لأوباميانج باعتباره خيارًا أقل تكلفة، إلى جانب رغبة الجابوني في اللعب للبلوجرانا من جديد بعد فترة سلبية مع تشيلسي، وهو على استعداد لتخفيض راتبه للعودة.