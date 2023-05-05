افتتاح بطولة الجمهورية لرياضة كمال الأجسام بمركز شباب ههيا

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، مراسم افتتاح بطولة كأس مصر للناشئين لرياضة كمال الأجسام، والتي ينظمها الاتحاد المصرى لكمال الأجسام بمركز شباب ههيا، بمشاركة ٥٠٠ لاعب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأعرب وكيل الوزارة عن ترحيبه بإستضافة بطولة الجمهورية لكمال الأجسام للناشئين بمركز شباب ههيا، مشيدا بدور الاتحاد المصري لكمال الأجسام في تطوير الأداء الخاص باللاعبين.

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ولفت إلى أن ان تنظيم مثل هذه الفعاليات يساهم في دعم واكتشاف المواهب الرياضية، والتشجع على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بشكل عام، كما أن مراكز الشباب تقوم بدورها المجتمعى وفق سياسية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور

أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بعد تطوير البنية التحتية خلال الفترة الحالية والتي تؤهلها لاستضافة مختلف البطولات والفعاليات الرياضية .

وأجرى وكيل الوزارة جولة تفقدية لمركز شباب ههيا والتي شملت: المعلب القانوني، المبني الاداري، وصالة الانشطة، حديقة المركز، المساحات الشاغرة بمركز الشباب، موجها بسرعة انتهاء الاعمال الإنشائية الخاصة بمركز الشباب، وذلك بالتعاون مع الادارة الهندسية بالمديرية.

كما وجه عبد العظيم بالاهتمام بالنظافة العامة للمركز، وتنشيط العضويات، والتاكيد على انتظام العاملين، وسير العمل، وتنفيذ خطة الانشطة المنفذة بمركز

الشباب.