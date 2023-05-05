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مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون في الوقت القاتل

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المنامة - ياسر ابراهيم - فشل مانشستر يونايتد في خطف المركز الثالث من نيوكاسل بعد خسارته في الوقت القاتل أمام برايتون.
 
وواصل برايتون نتائجه الجيدة في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم بخطفه الفوز 1-0 أمام ضيفه مانشستر يونايتد اليوم الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين للمسابقة.
 
وسجّل الأرجنتيني ماكاليستر هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء 90+9.
 
ووصل برايتون إلى النقطة الخامسة والخمسين بالمركز السادس، بينما توقف رصيد يونايتد عند 63 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن نيوكاسل الثالث.
 
وأنعشت خسارة يونايتد الأمل أمام لخطف المركز الرابع حيث بات زملاء محمد صلاح يتخلفون بفارق أربع نقاط فقط عن كتيبة تين هاخ مع مباراة أقل لمانشستر يونايتد.
 
(بي إن سبورت)
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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