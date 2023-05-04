4 أندية أوروبية تتنافس على ضم مصطفي محمد من جالطة سراي

ياسر رشاد - القاهرة - دخلت أربعة أندية أوروبية في خط المفاوضات مع نادي جالطة سراي التركي من أجل الحصول على خدمات المهاجم الدولي المصري مصطفي محمد، لدعم هجوم فريقها قبل بداية الموسم الجديد.

يلعب مصطفى محمد مع فريق نانت على سبيل الإعارة لمدة موسم بإمكانية الشراء النهائي للفريق الفرنسي مقابل 5.75 مليون يورو يحصل عليها فريقه جالطة سراي التركي.

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مصطفي محمد يفاضل بين 4 عروض

دخلت أندية آينتراخت فرانكفورت وبروسيا مونشنجلادباخ الألمانيان من سباق الحصول على خدمات مصطفى محمد

، بالإضافة إلى فريق نانت الذي يريد تفعيل بند شراء اللاعب نهائيًا في الصيف المقبل.

وخرجت أندية فرانكفورت وجلادباخ من سباق الحصول على خدمات مصطفى محمد

بسبب المغالاة المادية من قبل فريقه جالطة سراي، خاصة بعد تألق المصري منذ بداية الموسم الجاري.

ودخل أحد أندية الوسط في الدوري الفرنسي سباق الحصول على خدمات مصطفي محمد في الميركاتو الصيفي المقبل، لكن تشير التقارير الفرنسية إلى اسم النادي الذي يريد الحصول على خدمات اللاعب.

شارك مصطفى محمد خلال الموسم الجاري مع نانت خلال 47 مباراة، سجل خلالها 11 هدف وصنع خمسة أهداف حاسمة.

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