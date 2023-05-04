اللجنة الأولمبية تهنئ إنبي على الإنجاز الأفريقي لتنس الطاولة

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى نادي إنبي تهنئة اللجنة الأولمبية المصرية على إنجاز الفريق البترولي لتنس الطاولة واحتفاظه ببطولة أفريقيا للأندية للمرة الثانية تواليا، والتي اختتمت مؤخرا في العاصمة الكينية نيروبي.

ووجهت اللجنة التهنئة لمجلس إدارة النادي برئاسة أيمن الشريعي والجهاز الفني واللاعبين على الجهد المبذول ورفع علم مصر عاليا ما يؤكد نجاح الرياضة المصرية في ظل رعاية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحقق فريق إنبي لتنس الطاولة" رجال" إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق، بعد فوزه ببطولة الأندية الأفريقية للعام الثاني علي التوالي ودون محترفين أجانب.

وتغلب فريق إنبي على بطل أوغندا فى المباراة النهائية للبطولة التي استضافتها كينيا وأقيمت بالصالة المغطاة لإستاد كازاراني.

وقدم «رجال تنس الطاولة» بإنبي عرضًا قويًّا بعدما حققوا الفوز في كل المباريات التي خاضها الفريق خلال مشواره بالبطولة حيث فاز على بطل كينيا ( NAIROBI CITY KEN ) وبطل جيبوتى ( GARDES COTES DJI ) في الأدوار التمهيدية ، ثم الفوز على بطل أثيوبيا ( Commercial bank of Ethiopia ) في نصف النهائي ، ثم علي بطل أوغندا في المباراة النهائية ، بمشاركة كل من احمد نديم وعلى غلاب ومحمد صالح ومؤمن الاوز .

وحرص رئيس النادي الأستاذ أيمن الشريعى علي إجراء إتصال هاتفي بالمهندس أحمد الخشاب عضو مجلس الإدارة والمشرف على لعبة تنس الطاولة ورئيس البعثة لتهنئة الفريق بعد الإنجاز التاريخي للنادي.

وأشاد الشريعي بقوة وعزيمة اللاعبين من خلال لفوز على بطل

أوغندا" العنيد" في المباراة النهائية ، مؤكداً بأن نادى إنبى ومجلس إدارته بالكامل سعداء للغاية بهذا الإنجاز الكبير ، مشيرا إلى أن النادى سوف يعمل على

من جانبه عبر المهندس احمد الخشاب ،عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة ، عن سعادته بالتتويج بالبطولة ، مشيراً بأن الإنجاز التاريخي جاء من دون تدعيم الفريق بأي محترف أجنبي ، مشيداً بجميع اللاعبين الذين شاركوا في البطولة، ومؤكدًا أنهم بذلوا قصارى جهدهم لتحقيق البطولة .

وقال أيمن زكريا المدير الفني للفريق الأول لتنس الطاولة عقب التتويج بالبطولة أن مجلس إدارة النادي، برئاسة الأستاذ أيمن الشريعي، قام بتوفير الأجواء المناسبة للفريق قبل إنطلاق البطولة من معسكرات إعداد و توفير الإمكانيات اللازمة، وهو ما ظهر بشكل عملي من خلال الفوز الكبير بالبطولة .

لافتًا إلى أن ثقة مجلس الإدارة في اللاعبين وخوض منافسات البطولة دون الاستعانة بمحترفين من الخارج كان له دور كبير في المستوى الذي ظهر به الجميع.