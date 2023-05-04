رفض استقالة كامل أبو علي من رئاسة المصري وتغريم إبراهيم حسن

ياسر رشاد - القاهرة - رفض مجلس إدارة النادي المصري في اجتماعه اليوم، استقالة كامل أبو علي من رئاسة النادي، متمسكا بتواجده على رأس المجلس في الفترة المقبلة.

غياب 13 لاعب من الأهلي أمام بيراميدز في كأس السوبر

وحضر جميع أعضاء مجلس إدارة النادي المصري في الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس بمقر النادي.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري مضاعفة مكافآت الفوز للاعبين بمباريات الفريق المقبلة بكأس الرابطة حرصا من المجلس على تحفيز اللاعبين لتحقيق البطولة التي تنتظرها جماهير بورسعيد العظيمة.

كما قرر المجلس تكليف لجنة الكرة بدراسة عقود لاعبي الفريق الأول وذلك للبدء في إجراءات تجديد التعاقد مع اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء.

ووقع مجلس إدارة النادي المصري عقوبة مالية على إبراهيم حسن مدير الكرة قدرها 200 ألف جنيه بعد تصريحاته في مباراة الإسماعيلي بكأس الرابطة مع منعه من الظهور الإعلامي ، على أن تقتصر التصريحات المتعلقة بالفريق الأول على المدير الفني للفريق حسام حسن من خلال المؤتمرات الصحفية الرسمية التي تنظمها رابطة الأندية.

ووافق مجلس إدارة النادي المصري على صرف 433250 جنيه لمديرية الإسكان والمرافق ببورسعيد نظير تجهيز المتجر الخاص بالنادي ( ALMASRY STORE ) وذلك حتى يتيسر

افتتاحه خلال الفترة المقبلة.وقرر النادي المصري تكليف لجنة الإشراف على قطاع الناشئين بتقديم تقرير وافٍ عن مسيرة القطاع خلال الموسم المنقضي ،مع وضع تصور كامل عن أسلوب العمل بالقطاع خلال الموسم المقبل ، كما تم تكليف لجنة الإشراف أيضا بوضع تصور كامل عن إجراء اختبارات قطاع الناشئين المقبلة - داخل و خارج بورسعيد - وذلك لضم العناصر المتميزة القادرة على نيل شرف تمثيل القلعة الخضراء.كما استعرضت إدارة النادي المصري الصيغة التنفيذية للحُكم في الدعوى المرفوعة من شريف محمد عبد الله ، المحامي الخاص بمجلس إدارة النادي المصري السابق والذي يطلب فيه الحصول على 868 ألف جنيه نظير أعماله مع المجلس السابق ، وقرر المجلس تكليف الإدارة القانونية بالنادي باتخاذ اللازم في هذا الشأن.