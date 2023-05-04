الأهلي يتعاقد مع علي زين لتدعيم "رجال اليد" بالسوبر الإفريقي وكأس الكؤوس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي، إتمام التعاقد مع اللاعب علي زين للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة اليد رجال بالأحمر على سبيل الإعارة، خلال بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.

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علي زين ينتقل للأهلي

ووقع علي زين على عقود الانتقال لفريق اليد بالنادي الأهلي، دون أن يكون له أية شروط، وأنه رحب على الفور بالمشاركة

مع «رجال اليد» خلال البطولتين فور أن سمحت ظروف ارتباطاته.

ووصل علي زين إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، وخاض مرانه الأول تحت قيادة الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني، استعدادًا للمشاركة مع الفريق، حيث يستضيف النادي البطولتين على مدى الأيام المقبلة.

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