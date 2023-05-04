3 غيابات تضرب بيراميدز أمام الأهلي في كأس السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - يعاني فريق بيراميدز من غياب 3 عناصر مهمة من صفوف الفريق في مواجهة الأهلي، والتي تصعب موقف الفريق قبل الكأس المقرر لها على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، بمباراة كأس السوبر المصري.

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من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز مساء غدًا الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

غيابات بيراميدز أمام الأهلي

يعاني جيمي باتشيو من غياب 3 عناصر مهمة وأساسية عن صفوف الفريق أمام الأهلي في مراكز حراسة المرمى وقلب الدفاع ومركز صانع الألعاب.

يغيب عن قائمة بيراميدز كل من عبدالله السعيد وأسامة جلال بسبب الإصابة، وشريف إكرامي بسبب الإيقاف لشهرين لتعاطيه المنشطات.

ورغم أن غيابات بيراميدز قليلة العدد، إلا

أنها ذات تأثير كبير، خصوصًا أن الثنائي كان أساسيًا في مباراة الفريقين الأخيرة بنهائي كأس مصر أبريل الماضي، وهي المباراة التي تعرضا فيها للإصابة.

يجد باتشيكو صعوبة في توفير بدلاء الثلاثي الغائب عن اللقاء خاصة في مركز قلب الدفاع حيث سيغيب أسامه جلال، ومن المتوقع أن يتم الاعتماد على أحمد فتحي بجوار علي جبر.

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن الفريق يمتلك البدلاء الجاهزين لتعويض الغيابات، ومن الصعب تأثر الفريق بالغيابات أمام الأهلي.

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