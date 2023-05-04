غياب 13 لاعب من الأهلي أمام بيراميدز في كأس السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - يغيب عدد كبير من لاعبي فريق النادي الأهلي في مواجهة بيراميدز بكأس السوبر المصري، والمقرر له في دولة الإمارات العربية المتحدة على ملعب ستاد محمد بن زايد في مدينة أبوظبي.

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يفتقد المارد لخدمات 13 لاعب في مواجهة غدًا الجمعة بنهائي كأس السوبر المصري بالإمارات، والتي تأتي لأسباب مختلفة.

غيابات الأهلي أمام بيراميدز في كأس السوبر

يشارك بيراميدز في كأس السوبر بدلًا من الزمالك الذي اعترض على مشاركة محمود عبد المنعم كهربا، حيث لم يتم تفعيل عقوبة إيقاف اللاعب مع الأهلي، ليكون ضمن الحاضرين بقائمة الفريق التي تشهد غياب عدد كبير من العناصر المهمة في قائمة مارسيل كولر.

يفتقد الأهلي لخدمات كل من الرباعي رامي ربيعة وعمرو السولية وأكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة، بالإضافة إلى غياب كل من الثنائي محمد الضاوي

"كريستو" لعدم الجاهزية الفنية.

في حين استبعد كولر كل من السداسي أيمن أشرف وبرونو سافيو وشادي حسين ورأفت خليل وحمزة علاء وكريم الدبيس لأسباب فنية.

فرصة ضعيفة لياسر إبراهيم

سافر ياسر إبراهيم ضمن قائمة وبعثة المارد الاحمر التي تخوض لقاء السوبر أمام بيراميدز، لكن فرصة اللاعب في اللحاق باللقاء ستكون صعبة، حيث لم يشارك في تدريبات الفريق في الأيام الماضية.

جدير بالذكر أن ياسر إبراهيم يعاني من إصابة بجزع في في القدم، والذي تعرض له في مباراة الرجاء البيضاوي المغربي الأخيرة بدوري الأبطال.

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