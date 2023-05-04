خالد الغندور : اعتذار الزمالك عن السوبر تعبيرًا للظلم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد الغندور لاعب نادي الزمالك الأسبق ، حرصه على تلبية دعوة إدارة نادي الزمالك ، بالتواجد في مقر النادي الأبيض ودعم النادي خلال الفترة الحالية التي يمر بها.

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وقال الغندور خلال تواجد في مقر الزمالك اليوم لحضور مؤتمر دعم النادي” اعتذار الزمالك عن عدم التواجد في السوبر هو أمثل تعبير عن الظلم، لأن مباراة السوبر عنوانها هو ظلم نادي الزمالك.

وواصل قائلا:” الزمالك يمر بفترة عصيبة ، ودورنا الأن كرموز قدامى أن نقف لمصلحة النادي لأنه دون الزمالك سنصبح بلا قيمة، وحضرنا للدعم والمساندة لاننا يجب أن نكون خلف نادي الزمالك”.

الأهلي وبيراميدز ..

ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز على ملعب

محمد بن زايد بدولة الإمارات في السابعة والنصف مساء غد الجمعة ، على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات على لقب كأس السوبر المحلي .

ويخوض الأهلي اللقاء بوصفه بطلاً للنسحة الأخيرة من كأس مصر الذي توج به على حساب بيراميدز ، بينما يلعب بيراميدز اللقاء بعد اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة بوصفه بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز عن الموسم 2021 - 2022.



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