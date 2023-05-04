دياز يحدد أجانب الهلال أمام أوراوا في نهائي آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - حدد رامون دياز مدرب الهلال السعودي، اللاعبين الأجانب الذين سيشاركون أمام أوراوا الياباني في مباراة إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا

الإسكواش يرفض الغياب عن بطولة العالم في أستراليا

ويخوض الهلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال أسيا ، يوم السبت المقبل 6 مايو، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بين الفريقين بنتيجة (1-1) في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، التي أقيمت السبت الماضي 29 أبريل، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

يدرس رامون دياز الاعتماد على الرباعي الأجنبي جانغ هيون سو، وأندرية كاريلو، وميشائيل

ديلجادو، وإيجالو في مباراة الإياب أمام أوراوا الياباني.

ودفع دياز، في مباراة ذهاب النهائي الآسيوي بالرباعي الأجنبي الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، والبرازيلي ميشائيل ديلجادو، والمالي موسى ماريجا والنيجيري أوديون إيجالو.

ومن المتوقع أن يدخل البيروفي أندرية كاريلو حسابات دياز في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب الجناح الأيمن المالي موسى ماريجا.

لمزيد من الأخبار اضغط هنا