راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة نظيره برايتون، في لقاء يدخل ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

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تشكيل مانشستر يونايتد أمام برايتون

ويتواجد ماركوس راشفورد على رأس تشكيل اليونايتد أمام برايتون بطريقة لعب

4-2-3-1، والتي تتكون من:-

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد أمام برايتون كل من هاري ماجواير وتايرل مالاتسيا وكريستيان ايركسن ومارسيل سابيتزر وجادون سانشو وفوتر فيجوريست وفوكوندو فيليستري وجاك بوتلاند وبراندون وليامز.

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