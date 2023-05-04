طلائع الجيش يحقق انتصارًا هامًا على الحدود بالدوري ..صراع البقاء في الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فريق طلائع الجيش من تحقيق انتصار مهم على نظيره حرس الحدود، في مواجهة من العيار الثقيل انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين للجيش، في لقاء جمع الفريقين على ملعب ستاد الحرس في المكس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.



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ملخص مباراة طلائع الجيش وحرس الحدود

افتتح نادي حرس الحدود التسجيل في اللقاء عن طريق لاعبه ايمانويل ديفيد في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، وأضاف اللاعب مصطفي محمد زكي الهدف الثاني للحدود في الدقيقة 15 من عمر الشوط الاول عن طريق ضربة جزاء.

تمكن طلائع الجيش من تحقيق عودة قوية وكبيرة في النتيجة ليسجل 3 أهداف في النصف الثاني من اللقاء عن طريق كريم طارق في الدقيقة 48 والدقيقة 78، وهدف الفوز في الدقيقة 95 قبل صافرة النهاية.

بتلك النتيجة يرفع الجيش رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الاخير، بينما يستقر رصيد حرس الحدود عند النقطة 16 في المركز الاخير بجدول الترتيب.

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