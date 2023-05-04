موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر بتوقيتي القاهرة والإمارات.. والقنوات الناقلة المجانية.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، نظيره بيراميدز، في السابعة والنصف من مساء غد، الجمعة، بتوقيت القاهرة ، الثامنة والنصف بتوقيت الإماراتع، على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، في نهائي كأس السوبر المصري للموسم الماضي 2021-2022.

يشارك بيراميدز بصفته وصيف بطولة الدوري وكأس مصر بعد اعتذار نادى الزمالك بطل الدوري الموسم الماضى، فيما تأهل الأهلي كبطل لبطولة كأس مصر عن الموسم نفسه.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، الحكم الدولي المصري محمود البنا، لإدارة المباراة.

التشكيل المتوقع للأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا

التشكيل المتوقع لبيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي، أسامة جلال، علي جبر، محمد الشيبي.

الوسط: بلاتي توريه، وليد الكرتي، إبراهيم عادل.

الهجوم: رمضان صبحي، مصطفى فتحي، فخر الدين بن يوسف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر المصرى

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس السوبر المصري على قناة أون تايم سبورت وقناة أبوظبي الرياضية.