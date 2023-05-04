ارتباك وقلق في سان جيرمان الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - حالة من الارتباك تسود أرجاء نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم بسبب سلوك جماهير النادي ضد إدارة النادي ونجم الفريق البرازيلي نيمار.

ودان سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم سلوك جماهيره التي تجمعت خارج منزل النجم البرازيلي نيمار وهتفت برحيله عن النادي.

وتم تداول تسجيل فيديو للجماهير وهي تهتف باستقالة مجلس الإدارة خارج المقر الرئيسي للنادي، قبل أن تظهر تسجيلات أخرى مجموعة من المشجعين أمام منزل نيمار تهتف برحيله عن النادي.

وقال بيان سان جيرمان: يدين النادي بأشد العبارات التصرفات غير المسموح بها والمهينة لمجموعة صغيرة من الأفراد، والتي وقعت أمس الأربعاء.

وأضاف البيان: مهما كانت الاختلافات، لايوجد أي مبرر لمثل هذه التصرفات. ويبدي النادي مساندته الكاملة للاعبيه، والمنتسبين ولجميع الأشخاص المعنيين بهذا التصرف المشين.

ويغيب نيمار عن الملاعب منذ مطلع العام الجاري بعد إصابته في الكاحل