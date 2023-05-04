البرتغالية ماريا دي باروس تفوز بذهبية التراب في بمونديال الخرطوش بالعاصمة الادارية

ياسر رشاد - القاهرة - تمكنت البرتغالية ماريا دي باروس من الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية ، خلال فعاليات التراب للسيدات ضمن بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش 2023 التي تستضيفها مصر على مُجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اقرأ أيضًا ..

الشناوي.. الأهلي دائما يلعب لحصد البطولات وجاهزون لمواجهة بيراميدز

وتمكنت اللاعبة البرتغالية ماريا إينيس كويلهو دي باروس من التتويج بالمركز الأول والذهبية فيما حققت التيوانية يي تشون لين الميدالية الفضية ، بينما حققت الصينية شياوجينغ وانغ الميدالية البرونزية .

ختام الفعاليات ..

ومن المقرر أن تختتم اليوم الخميس فعاليات بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش، التي استضافتها مصر منذ يوم 25 ابريل الماضي .

وفي هذا الصدد ، أكد حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، أن الاتحاد قدم كل ما في وسعه من أجل الظهور بشكل جيد خلال البطولة، مشيرًا

إلى تحقيق مكاسب عدة .



وأكد حسني، أن اتحاد الرماية المحلي ، قام بتجديد ثقة الاتحاد الدولي والأفريقي والعربي في مصر لاستضافة كبرى البطولات والفعاليات على المستوى العالمي، مع التأكيد على الدعم المستمر من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وشدد حسني على تلقيه تهاني وإشادات واسعة بقدرات مصر التنظيمية بعد خروج البطولة بأفضل شكل، مشيرًا إلى أهمية التوجه الجديد بتأسيس قاعدة واسعة من صغار السن ، تمهيدًا لتحقيق الحلم الأولمبي والتتويج بذهبية.





طالع أخبار الرياضة بـ"الوفد" من هنا ..