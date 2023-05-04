رئيس الاتحاد البرازيلي يجدد رغبته في التعاقد مع أنشيلوتي لتدرب منتخب السامبا

ياسر رشاد - القاهرة - جدد إدنالدو رودريجيس، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، رغبته في التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لتدريب منتخب السامبا.

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وقال رودريجيس في تصريحات تليفزيونية، سيظل أنشيلوتي هو الخيار الأول لتدريب المنتخب البرازيلي، فكرنا فيه بعد كل ما حققه من إنجازات، ونظراً لسمعته الطيبة كمدرب وكلاعب لمنتخب إيطاليا، وأيضًا بفضل كل ما قيل عنه من أشياء جيدة من طرف اللاعبين وكل من عمل معه".

وأضاف: "أنشيلوتي شخص منفتح ومثقف ويقدر ويحب اللاعبين البرازيليين وكرة القدم البرازيلية، كما أنه مدرب يعرف بالفعل لاعبينا وهم مرتاحون لتدريبهم معه".

وأكمل: "لا يعني ذلك أنه تم تقديم عرض من أي نوع لأنشيلوتي، لكن كنا نتابع للتأكد مما إذا كانت لديه الرغبة لتدريب المنتخب البرازيلي".

وأضاف: "أنشيلوتي بالنسبة لنا يبقى الخيار الأول وأقول هذا للمرة الأولى حيث لا جدوى من إخفاء ذلك، على اعتبار أن كثير من الناس على علم بهذا الخيار".

وأكمل: "هذا لا يعني التقليل من شأن أي مدرب برازيلي، على

العكس تمامًا، لدينا مدربون جيدون، كما إنني أحاول أيضًا أن أحترم أخلاقيات مهنة التدريب قدر الإمكان".

وقال: "يمكننا التواصل مع مدرب لديه عقد مع نادي برازيلي أو خارج البلاد، نحاول التحلي بالصبر وانتظار الوقت المناسب حتى نجتمع معه، وقبل ذلك سيكون لدينا اجتماع مع رئيس ريال مدريد (فلورنتينيو بيريز) حتى لا نتواصل مع شخص بشكل مباشر وهو مرتبط مع نادِ، وعندما نتلقى الإشارة بأن أنشيلوتي راغب في تدريب البرازيل حينها يمكننا الجلوس والتحدث معه وسماع نعم أو لا، بعدها سننتقل للخطة" ب".

ويعمل الاتحاد البرازيلي على إيجاد بديل للمدير الفني تيتي الذي ترك منصبه بعد منافسات مونديال قطر 2022، وارتبط ارتباطًا وثيقًا بأنشيلوتي.

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