تشكيل البنك الأهلي لمواجهة المقاولون في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب في المباراة التي ستقام بعد قليل ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز

وجاء التشكيل علي النحو التالي

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو _ محمود قاعود

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ كريم بامبو _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

احمد صبحي _ أحمد ياسين _ إسلام جابر _أمير مدحت _ عاصم صلاح _ موسي دياوارا _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد