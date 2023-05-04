الزمالك راحة غدًا من التدريبات

ياسر رشاد - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، على منح لاعبي الفريق الأبيض راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدا الجمعة.

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وتقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته الجماعية عند التاسعة صباح بعد غدٍ السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي الأبيض، استعدادا لملاقاة بروكسي في بطولة كأس مصر.

ويواجه الزمالك نظيره بروكسي، مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، لحساب منافسات دور الـ٣٢ ببطولة كأس مصر.

وخضع مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمجموعة من التدريبات البدنية التأهيلية على هامش مران الفريق الأبيض مساء اليوم في صالة الجيمانزيوم، بمقر الأبيض في ميت عقبة.

اعتذار السوبر ..

واعتذر نادي الزمالك عن عدم المشاركة في قمة السوبر المصري المقرر إقامته في دولة الإمارات السابعة والنصف مساء غد ، على ملعب محمد بن زايد.



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