الزهور بطلاً لمنطقة القاهرة لناشئات اليد 2008 على حساب الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق فتيات نادي الزهور لكرة اليد مواليد 2008 في التتويج بكأس منطقة القاهرة ، على حساب النادي الأهلي خلال اللقاء النهائي الذي أقيم بينهما داخل الصالة المغطاة بنادي الزهور بمدينة نصر بنتيجة 32-29 .

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ونجح فريق فتيات الزهور في تقديم أداء مميز خلال مشوارهن بالبطولة بعد التفوق على فرق هليوليدو، والمقطم وفريقي الأهلي.

فيما وتوجت نجمة الزهور مريم محرم بكأس أفضل لاعبة في البطولة.

واتسمت المباراة النهائية أمام الأهلي بالندية الكبيرة بين الفريقين واستطاعت فتيات الزهور حسم المباراة لصالحهن بعد تقديم مهارات عالية ومميزة للاعبات وسط دعم كبير من أعضاء النادي وبحضور علي عادل أمين صندوق النادي وإدارة النشاط الرياضي التي يديرها أحمد الليثي.

قائمة فريق الزهور ..

وتضم قائمة فريق الزهور كلًا من: روان درويش عبد النبي، اسراء محرم سعيد، مريم محرم سعيد، حبيبه محمود احمد، ليلي احمد فؤاد عبد العزيز، ملك عمرو عبد المعطي، مريم حسين ابو الفتوح، حبيبه احمد طلعت توفيق، نيجار عماد عبد السلام، هانيا هاني بدر، هيا محمد مصطفي، نور باسم احمد عطيه، ندى احمد مجدي محمد، ملك وليد محمد، زينه محمود احمد، حبيبه اسامه عبد المنعم، ريتاج محمد عبد الرحمن، سلمى محمد علي اسماعيل، مريم وائل عنتر، لامار محمود حسن، لوجي عمرو محمد، جومانه حازم مسلم، جنى احمد

حسني، نور محمد جمال، فريدة محمد احمد، حبيبه محمد صلاح. ويقود الفريق فنيًا عصام الدين عباس الطوبجي، بالإضافة إلى: رئيس قطاع حسين وهبه، ومساعد مدرب وليد احمد سيد، و اداري الفريق سهام محمد كمال، واخصائي العلاج الطبيعي منه الله عبده.



ويرأس جهاز كرة اليد بنادي الزهور هشام قدري، وتمكن فريق ناشئات يد الزهور من تقديم موسم مميز بعد تحقيق المركز الثالث في كأس مصر، والمركز الثالث في بطولة الجمهورية، والمركز الثاني في بطولة منطقة القاهرة والختام بالحصول على كأس منطقة القاهرة.

يأنتي ذلك في ظل دعم إدارة النادي باللاعبين صغار السن ، في الوقت الذي أعرب فيه المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي عن سعادته بنتائج هذا الفريق، مؤكدًا اهتمام النادي بالالعاب الجماعية وبشكل خاص بعد تواجد الثلاث فرق الجماعية في الدوري الممتاز للرجال والسيدات للعام الثاني على التوالي.







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