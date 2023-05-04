الأهلي يواجه بيراميدز .. قائمة الممنوعات بمدرجات لقاء السوبر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، قائمة من الممنوعات للجماهير خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري.

الأهلي يواجه بيراميدز في مباراة السوبر المصري عن الموسم الماضي، بعد انسحاب الزمالك من المباراة التي تقام مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي.

ويشارك الأهلي في المباراة بصفته بطل كأس مصر في الموسم الماضي، فيما يشارك بيراميدز بديلًا للزمالك، بطل الدوري، والذي أعلن انسحابه بسبب أزمة عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

الزمالك أعلن انسحابه من السوبر المصري، المقرر غدًا الجمعة، بسبب عدم تطبيق عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الأهلي، على خلفية إساءته للزمالك عقب لقاء الفريقين بالدوري في يناير الماضي.

ووضعت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر عدد من الممنوعات على الجماهير التي ستحضر المباراة، هي:

«الألعاب النارية ومؤشرات الليزر – الأسلحة – الحيوانات - الأبواق التي تسبب ضجيج مرتفع - المواد التي تعرض السلامة للخطر - المظلات وعصي السيلفي وعربات الأطفال - شاحن الهواتف - العطور ومستحضرات التجميل - إحضار أو ارتداء مواد ترويجية أو إعلانات لفرق غير مشاركة، عبوات الطلاء البخاخ أو الماود الكيميائية أو أية مواد أخرى قد تسبب الحريق أو الضرر، الوقوف على الكراسي أو في الممرات، لفافات الورق، السجائر الإلكترونية، العبوات والأكواب المعدنية أو الزجاجية، التسجيل الصوتي أو المرئي أو التقاط الصور إلا للاستخدام الشخصي فقط، دخول أرض الملعب أو المنطقة المحيطة، المواد ذات الطابع العنصري، الكرات بمختلف أنواعها، المؤكولات والمشروبات».

كما حددت اللجنة المنظمة بعض التعليمات الخاصة بالسلوك العام خلال المباراة، مثل: «الجلوس في المقعد المخصص، إبراز التذكرة عند الطلب، إبقاء كافة السلالم والممرات ومخارج الطوارئ خالية في جميع الأوقات، البقاء خارج الأماكن الممنوعة ضمن الاستاد، التعاون عندما يطلب منك الانتقال إلى إلى مقعد آخر لأسباب أمنية، ممنوع التدخين وذلك يشمل السجائر الإلكترونية».