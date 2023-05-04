شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للرماية يسند لمصر تنظيم بطولتي العالم العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإيطالي لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، عن إسناد بطولتي العالم للرماية الخرطوش والمسدس والبندقية للعام المقبلة لمصر.

يأتي ذلك بعد نجاح مصر فى استضافة بطولة كأس العالم للخرطوش 2023 والتي أقيمت علي ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف روسي في تصريحاته: من المتوقع مشاركة أكثر من ألف رام ورامية في بطولة كأس العالم للخرطوش والمسدس والبندقية العام المقبل.

وأكمل: إسناد مهمة التنظيم من جديد لمصر بعد نجاحها في استضافة بطولة كأس العالم، وهناك حالة من السعادة لدى المدربين واللاعبين بالتنظيم والميادين التي تعد الأفضل من نوعها في العالم.

تختتم اليوم الخميس منافسات بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش، التي تستضيفها مصر على مُجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشهد اليوم الأخير من البطولة التي انطلقت يوم 25 أبريل الماضي، منافسات شرسة في ظل مشاركة أكثر من 450 راميا ورامية من مختلف أنحاء العالم يتبارون بمنتهى القوة على الجوائز.