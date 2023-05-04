شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى يقترب من المشاركة أساسيا فى السوبر على حساب ياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود متولى مدافع الأهلي من المشاركة أساسيا فى مباراة فريقه ضد بيراميدز بمباراة السوبر المصرى التى تجمعهما غدا الجمعة على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية، بدلا من ياسر إبراهيم الذى شارك أساسيا فى آخر مباريات الأهلى ضد الرجاء المغربى بربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ولم يشارك ياسر إبراهيم فى التدريبات الجماعية لفريقه منذ مباراة الرجاء المغربى، بعدما تعرض لجزع فى القدم خلال مشاركته فى المباراة وخرج مصابا قبل انتهاء المباراة.

ويرفض الجهاز الفنى للأهلى المجازفة والدفع بياسر إبراهيم اذا لم يكن جاهز بنسبة 100%، حيث تضاءلت فرص اللاعب فى المشاركة بالمباراة بسبب عدم الجاهزية الفنية.

واختتم مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، فقرات المران الجماعى، الذى أقيم مساء أمس بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

وقاد كولر اللاعبين فى ثلاثة فرق، خلال التقسيمة التى شهدت تنافسًا قويًّا بين جميع اللاعبين، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق بيراميدز فى بطولة كأس السوبر المصرى، والمحدد لها السابعة والنصف مساء غدا الجمعة بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد فى أبو ظبى.