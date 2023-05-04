شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يغيب أسبوعين عن الزمالك بعد إصابته بمزق فى العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالزمالك أن ناصر منسى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض تعرض للإصابة بمزق فى العضلة الضامة، لافتاً إلى أنه سيغيب أسبوعين عن صفوف الفريق الأبيض.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن اللاعب تعرض للإصابة فى مران الأمس الأربعاء، قبل أن يتأكد الجهاز الطبى اليوم من إصابته بمزق من الدرجة الأولى فى العضلة الضامة، مشيراً إلى أن اللاعب سيبدأ برنامجه التأهيلى للشفاء من الإصابة.

فى سياق مختلف، يقترب مصطفى شلبى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من الظهور فى قائمة الفريق الأبيض، فى مباراة كأس مصر أمام بروكسى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل 9 مايو الجارى، ضمن منافسات دور الـ32 بعد غيابه فى اللقاء الماضى أمام سيراميكا بسبب الإصابة.

وتعرض مصطفى شلبى لإصابة فى العضلة الضامة فى مباراة المقاولون العرب قبل الماضية بالدورى المصرى الممتاز وغاب على إثرها عن مباراة سيراميكا فى الجولة الماضية ليقترب اللاعب من اقتحام قائمة الفريق مرة أخرى في الكأس.