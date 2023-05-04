شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن أحمد يحتل المركز الرابع عشر فى التصنيف العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتل مؤمن أحمد لاعب المنتخب الوطنى للكاراتيه المركز الرابع عشر فى وزن -67 كجم كومتيه رجال بالتصنيف العالمى الصادر عن الاتحاد الدولى للكاراتيه.

ويسعى مؤمن في الفترة المقبلة إلى حصد العديد من الميداليات فى البطولات الدولية من أجل تحسين مركزه والتقدم أكثر نحو قمة التصنيف العالمي في وزنه.

ويستعد مؤمن في الوقت الحالي لخوض منافسات بطولة نيويورك المفتوحة، والمقرر أن تقام شهر أكتوبر المقبل.

وكان قد نجح مؤمن في حصد الميدالية الفضية في بطولة أمريكا المفتوحة للكاراتيه، والتي أقيمت في مدينة لاس فيجاس أبريل الماضي.

وحصل مؤمن على الميدالية الفضية والمركز الثاني بعدما خسر في المباراة النهائية بنتيجة 2/1 أمام بطل أمريكا المصنف الثالث عالميًا وزن -75 كجم.

وبدأ مؤمن البطولة بالفوز على بطل المكسيك بنتيجة 6/0 ثم فاز على لاعب كندا بنتيجة 5/0 ولاعب أمريكا بنتيجة 7/0، ثم حقق فوزًا مثيرًا أمام لاعب البرازيل وبطل العالم 2018 بنتيجة 3/1، قبل أن يخسر في النهائي أمام المصنف الثالث بنتيجة 2/1.

وشارك مؤمن في البطولة في منافسات الوزن المفتوح الذي يسمح بمشاركة جميع الأوزان في مسابقة واحدة وهو ما يصعب من المباريات خاصة إذا تفاوتت الأوزان بين اللاعبين بشكل كبير.