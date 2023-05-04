الشناوى: الأهلى لا يشبع من البطولات.. واللاعبون فى قمة تركيزهم بالسوبر

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القاهرة - سامية سيد - حرص محمد الشناوي قائد الأهلى على توجيه الشكر إلى دولة الإمارات على حسن الاستقبال قبل خوض مباراة السوبر المصرى ضد بيراميدز، والمقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء غد الجمعة على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، مؤكدا:"اعتدنا القدوم إلى الإمارات ونكون سعداء بالتواجد فى الأراضي الإماراتية".

قال خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالسوبر المصرى: "نعلم أن مباراة السوبر مواجهة ببطولة واللاعبين فى قمة تركيزهم والأهلى لا يشبع من البطولات ولدينا بطولة غدا واستعدينا بشكل جيد".

أوضح: "نلعب مع ثاني الدورى، بيراميدز منافس قوي في الدوري المصرى ولعبنا أمامه من فترة قصيرة فى الدورى والكأس، ولكن أسلوب اللعب والتحضير الخاص باللقاء يعود إلى الجهاز الفني وهو من يعطينا التعليمات الخاصة بالمباراة ودورنا يقتصر على تنفيذ هذه التعليمات، ونحضر بشكل جيد".

شدد كولر: "كل اللاعبين في قمة تركيزهم قبل المباراة وعند لعب أى مباراة لا يهمنا التركيز فى الخصم ويكون تركيزنا فقط على المباراة القادمة بدون النظر إلى الخصم من أجل تحقيق الهدف المطلوب من المباراة".